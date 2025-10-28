Aufregung im Oberland
0:3 statt 7:0-Gala? Der Videobeweis soll famosen Derbysieg im Unterhaus retten
Die Freude war bei Oberhofen nach dem 7:0-Heimsieg gegen Rietz/Stams groß. Kurz nach dem Spiel wurde aber schon über eine mögliche 0:3-Strafverifizierung diskutiert.
© Nadine Gabl
Oberhofen zeigte in der Gebietsliga West seine beste Saisonleistung, fegte den Lokalrivalen Rietz/Stams mit 7:0 vom Platz und musste dennoch eine Niederlage am grünen Tisch befürchten. Mittlerweile sind die Hausherren aber überzeugt, den Sieg behalten zu dürfen.