Steinadler-Monitoring im Nationalpark Hohe Tauern: Sechs Jungvögel entdeckt

Im Tiroler Teil des Nationalparks Hohe Tauern wurden bei der diesjährigen Bestandserhebung sechs junge Steinadler nachgewiesen – die höchste Anzahl seit Jahren.

Matrei i. O. – Die Jungvögel wurden in Prägraten am Großvenediger, im Iseltal, im Gschlösstal sowie in St. Jakob in Defereggen gesichtet. Der Bruterfolg wird auf den niederschlagsarmen Winter und die milden Frühlingstemperaturen zurückgeführt.

Im gesamten Nationalpark Hohe Tauern leben derzeit etwa 42 Steinadlerpaare, was 15 Prozent des österreichischen Gesamtbestandes entspricht. Die majestätischen Greifvögel brüten Ende März oder Anfang April. Nach rund 45 Tagen schlüpfen die Jungvögel und werden im Horst von den Eltern versorgt. Bis zur Geschlechtsreife vergehen etwa sechs Jahre.

War fast ausgerottet

Das jährliche Monitoring ist Teil des Artenschutzprogramms im Nationalpark. Dabei werden die Steinadlerpaare gezählt, ihre Horste erfasst sowie das Brutgeschehen beobachtet und dokumentiert. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich der Bestand der einst fast ausgerotteten Vogelart wieder erholen konnte.

Naturschutzlandesrat René Zumtobel: „Der Steinadler ist ein Symboltier unserer Alpen und hat eine ökologische wie auch kulturelle Bedeutung. Deshalb ist es unsere Verantwortung, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und den Lebensraum dieser Tiere dauerhaft zu erhalten.“