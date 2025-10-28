Lehrlinge auf Entdeckungsreise: Explorer Day begeistert mit Energie Erlebniswelten

Erstmals organisierte Standortmarketing für junge Fachkräfte aus der Region Hohe Salve - Wildschönau einen Explorer Day. Dieser führte die Lehrlinge verschiedener Betriebe ins TIWAG-Kraftwerk Silz und zu den Erlebniswelten von Experience Tirol in Innsbruck.

Hopfgarten im Brixental, Wildschönau – Die Nachwuchskräfte aus der Region Hohe Salve - Wildschönau starteten den ersten Explorer Day 2025 mit einer informativen Führung durch das TIWAG-Kraftwerk in Silz. Dort erhielten sie detaillierte Einblicke in die Stromerzeugung aus Wasserkraft und lernten, wie Energie in verschiedenen Berufsfeldern zum Einsatz kommt. Besonders die interaktive Ausstellung des Kraftwerks begeisterte die Teilnehmer*innen, die hier technische Zusammenhänge spielerisch erkunden konnten.