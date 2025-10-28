Spannende Einblicke

Lehrlinge auf Entdeckungsreise: Explorer Day begeistert mit Energie Erlebniswelten

Lehrlinge aus verschiedenen Branchen mit Sophia Frandl vom Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau beim Besuch des TIWAG-Kraftwerks Silz im Rahmen des Explorer Day 2025.
© Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Erstmals organisierte Standortmarketing für junge Fachkräfte aus der Region Hohe Salve - Wildschönau einen Explorer Day. Dieser führte die Lehrlinge verschiedener Betriebe ins TIWAG-Kraftwerk Silz und zu den Erlebniswelten von Experience Tirol in Innsbruck.

Hopfgarten im Brixental, Wildschönau – Die Nachwuchskräfte aus der Region Hohe Salve - Wildschönau starteten den ersten Explorer Day 2025 mit einer informativen Führung durch das TIWAG-Kraftwerk in Silz. Dort erhielten sie detaillierte Einblicke in die Stromerzeugung aus Wasserkraft und lernten, wie Energie in verschiedenen Berufsfeldern zum Einsatz kommt. Besonders die interaktive Ausstellung des Kraftwerks begeisterte die Teilnehmer*innen, die hier technische Zusammenhänge spielerisch erkunden konnten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Tiroler Landeshauptstadt stand am Nachmittag der Besuch von Experience Tirol auf dem Programm. In den fünf thematisch unterschiedlichen Erlebniswelten des modernen Museumsformats entdeckten die Lehrlinge ihre Heimat aus neuen Perspektiven. Von Natur und Kultur bis hin zu zukunftsweisenden Innovationen bot die Ausstellung vielfältige Impulse für die jungen Besucher. Veranstaltet wurde der Tag vom Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau.

