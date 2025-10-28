Dank Koralmtunnel: Neue Verbindungen Lienz-Wien und etwas kürzere Fahrzeiten

Mit dem kommenden Fahrplanwechsel wird der Bahnhof Lienz mit zwei täglichen Railjet-Verbindungen pro Richtung über die neue Südstrecke mit der Bundeshauptstadt verbunden.

Lienz, Wien – Die Eröffnung der Koralmbahn im Dezember dieses Jahres wird für Lienz Verbesserungen im täglichen Zugangebot bringen. So steht nunmehr fest, dass die beiden täglichen Verbindungen nach Wien als Railjet verkehren werden. Die Fahrzeit reduziert sich auf 5 Stunden 19 Minuten. Bisher: 5 Stunden 43 Minuten.

Die neue Südstrecke ab Fahrplanwechsel. Die Koralmstrecke verbindet Graz direkt mit Klagenfurt. © ÖBB

Darüber hinaus konnten die ÖBB für die Pendler:innen Früh- bzw. Spätverbindungen sicherstellen. Der erste Zug ab Lienz fährt ab Dezember bereits um 04:26 Uhr, der letzte Zug erreicht Lienz um 23:16 Uhr. „Unsere Stadt, unsere Region ist ganz besonders auf verlässliche, durchgehende Bahnangebote – auch in den Tagesrandlagen – angewiesen. Wir sind daher sehr froh, dass diese beiden Verbindungen nun endgültig feststehen,“ sagt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.

Folgende Verbindungen stehen den Fahrgästen ab 14. Dezember 2025 täglich zur Verfügung:

– RJ 857: Abfahrt Lienz um 6:17 mit Ankunft in Wien Hbf um 11:36 Uhr

– RJ 556: Abfahrt Wien Hbf um 7:24 mit Ankunft in Lienz um 12:43 Uhr

– RJ 557: Abfahrt Lienz um 15:17 mit Ankunft in Wien Hbf um 20:36 Uhr

– RJ 856: Abfahrt Wien Hbf um 16:24 mit Ankunft in Lienz um 21:43 Uhr

Erster bzw. letzter Zug nach Lienz:

– S 6: Abfahrt Lienz um 04:26 mit Ankunft in Villach um 05:57 Uhr