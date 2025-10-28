Sieben Künstlerinnen zeigen „Facettenreich“ auf Klostergut Kronburg

Unter dem Thema „Facettenreich“ präsentiert die Künstlergruppe Galerie 1336 ihre Werke in der Galerie am Klostergut Kronburg.

Zams – Die Künstlergruppe Galerie 1336 aus Berwang präsentiert ab 15. November ihre Werke in der Galerie am Klostergut Kronburg bei Zams. Unter dem Titel „Facettenreich“ zeigen die sieben Künstlerinnen die ganze Bandbreite ihres kreativen Schaffens.

Von Acryl- und Aquarellmalerei bis hin zu Enkaustik-Schellack-Technik und verschiedenen Mixed-Media-Verfahren reicht das Spektrum der ausgestellten Arbeiten. Die Ausstellung läuft bis 20. Dezember und ist täglich zugänglich.

Vielfältige Ausdrucksformen

Was die Künstlergruppe Galerie 1336 besonders auszeichnet, ist die Vielfalt ihrer künstlerischen Ausdrucksformen. Jede der sieben Künstlerinnen bringt ihre eigene Handschrift und Bildwelt ein. Heidi Sprenger, Rita Koch, Waltraud Sacha, Margit Schratz-Partner, Annemarie Sprenger, Heidi Nasemann und Christine Heim bilden gemeinsam ein kreatives Kollektiv, das sich gegenseitig inspiriert.

„Wir sind uns gegenseitig Schüler und Lehrer zugleich, Begleiter auf dem künstlerischen Weg sozusagen – individuell und mit Sorgfalt die eigene Handschrift zu bewahren, offen für den Austausch und wertvolle Begegnungen – daran ist uns viel gelegen“, beschreibt die Gruppe ihre gemeinsame Vision.

Natur und Begegnungen als Inspiration

Die Werke der Berwanger Künstlerinnen sind inspiriert von Natureindrücken, Landschaften, Menschen und Begegnungen. Dabei steht die Leidenschaft für die Malerei im Vordergrund sowie das Teilen besonderer Momente, Stimmungen und persönlicher Wahrnehmungen.

Zur Vernissage am Samstag, 15. November um 15 Uhr, laden die Künstlerinnen mit eigenen Wortbeiträgen ein. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von der Gesangsgruppe "Heimische Klänge".

Kunst im Advent

Die Ausstellung ist auch während des Kronburger Advents mit Markt zu sehen und bietet in dieser vorweihnachtlichen Zeit einen besonderen Rahmen für Kunst, Genuss und Begegnung. Interessierte haben täglich von 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit, die Werke zu besichtigen.