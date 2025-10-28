Engagement im Dienst der Menschen – rechtlich und persönlich

Die Tiroler Notarinnen und Notare freuen sich, dass der CURO Pflege-Award außergewöhnliche Menschen in der Pflege auszeichnet und übernehmen die Patenschaft für die Kategorie „Wegweiser“.

Auch die Tiroler Notarinnen und Notare stehen an Ihrer Seite, wenn es um wichtige Entscheidungen für Ihre Zukunft geht – insbesondere in schwierigen Lebensphasen. Denn gerade dann sind einerseits Vertrauen und andererseits Expertise gefragt.

Das Engagement für die Menschen verbindet das Notariat mit der Pflege: So begleiten und unterstützen beide Bereiche vertrauensvoll und empathisch. Das gemeinsame Ziel: die Würde jedes Menschen zu schützen. Rechtliche Vorsorge ist ein Weg dazu. Wer vorsorgt und vorausdenkt, kann den eigenen Willen selbst dann noch durchsetzen, wenn er oder sie nicht mehr selbst handeln kann.

(Rechts-)Sicherheit für alle Lebensbereiche

Die rechtzeitige Vorsorge ist entscheidend, um die eigenen Wünsche auch in herausfordernden Lebenslagen durchzusetzen. Hier bietet die Vorsorgevollmacht eine wertvolle Möglichkeit: Darin können Sie im Voraus bestimmen, wer in Ihrem Namen wichtige Entscheidungen treffen darf, sollten Sie selbst dazu – sei es durch Unfall oder Krankheit – nicht mehr in der Lage sein. Sie bestimmen, wer Sie in dieser Zeit bei finanziellen Angelegenheiten, medizinischen Fragen oder alltäglichen Aufgaben vertreten soll. Eine schriftliche Vorsorgevollmacht wird im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registriert, sodass sie im Ernstfall schnell auffindbar ist. Dies schafft nicht nur Sicherheit für Sie, sondern auch für Ihre Angehörigen.

„Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu begleiten verlangt nach Empathie und zeugt von Pflichtbewusstsein. Mit unserer Unterstützung des CURO-Pflegeawards möchten wir uns bei jenen Menschen bedanken, die sich dieser Pflicht Tag für Tag stellen.“ Mag. Oskar Platter (Präsident der Notariatskammern Tirol & Vorarlberg)

Kompetente Rechtsberatung in Anspruch nehmen