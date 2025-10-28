7000 Tiroler radelten 152 Mal um die Erde

Teilnehmer der Aktion „Tirol radelt“ legten heuer von März bis September gemeinsam über sechs Millionen Fahrradkilometer zurück.

Innsbruck – Mehr als 7000 Radbegeisterte traten zwischen März und September kräftig in die Pedale. Im Rahmen der vom Klimabündnis Tirol organisierten Aktion „Tirol radelt“ sammelten sie gemeinsam über sechs Millionen Kilometer – das entspricht 152 Erdumrundungen. Mit dieser beeindruckenden Leistung sicherte sich Tirol im österreichweiten Vergleich den dritten Gesamtrang hinter Vorarlberg und Oberösterreich.

Nun fand die Abschlussveranstaltung statt, bei der nicht nur Siegerurkunden an erfolgreiche Gemeinden, Betriebe, Schulen und Vereine überreicht, sondern auch die letzten Hauptpreise verlost wurden. Die TeilnehmerInnen konnten sich über Fahrradhelme, -pumpen und -schlösser freuen. Als Hauptpreise stellten die Tiroler Tageszeitung und die Raiffeisenbank Tirol Radurlaube und Gutscheine für Fahrradgeschäfte zur Verfügung.

Und wenn gleich etwas für das eigene Rad gekauft wird, kann es auch bald getestet werden, denn: Nach dem Radeln ist vor dem Radeln. Für alle Radbegeisterten geht es nämlich ab 11. November mit dem „Tirol radelt - Winterradeln“ weiter.