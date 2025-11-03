Alle Sperren auf einen Blick
Bauarbeiten am Deutschen Eck: Ab sofort massive Einschränkungen für Tiroler Bahnreisende
Im Zeitraum zwischen 3. bis 30. November kommt es sogar zu Total-Ausfällen einiger Verbindungen über das Deutsche Eck.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Zugfahrende müssen sich ab sofort auf mühsames Reisen auf der Strecke zwischen Tirol und Salzburg einstellen. Von 3. bis 30. November finden am Deutschen Eck umfangreiche Bauarbeiten statt, teilweise wird es zu Total-Ausfällen kommen. Ein Überblick.