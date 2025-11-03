Alle Sperren auf einen Blick
Bauarbeiten am Deutschen Eck: Totalausfälle im Bahnverkehr für Tiroler Reisende ab Freitag
Im Zeitraum zwischen 3. bis 30. November kommt es sogar zu Total-Ausfällen einiger Verbindungen über das Deutsche Eck.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Zugfahrende müssen sich in den nächsten Tagen auf mühsames Reisen auf der Strecke zwischen Tirol und Salzburg einstellen. Noch bis zum 30. November finden am Deutschen Eck umfangreiche Bauarbeiten statt, teilweise kommt es zu Totalausfällen kommen. Ein Überblick.