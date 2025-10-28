Spektakuläre Wolkengebilde

Atemberaubendes Video zeigt Inneres von Hurrikan „Melissa“

Diese Aufnahmen stammen aus dem Auge des Hurrikans „Melissa“, der seit Tagen durch die Karibik zieht. Zu sehen gibt es spektakuläre Wolkengebilde.

