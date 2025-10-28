Patientin von Spitälern abgewiesen und gestorben: Ähnlicher Fall ereignete sich in Salzburg

Im März 2025 soll ein 79-jähriger Mann stundenlang auf eine Not-OP gewartet haben. Er starb auf dem Weg in ein Krankenhaus nach Linz. Angehörige fordern in einem Prozess nun Schmerzensgeld.

Salzburg, Linz – Nach dem Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober nach einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, haben am Dienstag mehrere Medien über einen ähnlichen Fall in Salzburg berichtet. Ein Patient konnte im März 2025 im Landeskrankenhaus nach einer Aortenruptur offenbar ebenfalls wegen fehlender Ressourcen nicht notoperiert werden. Der Mann verstarb nach Stunden des Wartens am Weg in ein Krankenhaus nach Linz.

Das machte der Salzburger Rechtsanwalt Stefan Rieder am Montag bekannt, der Hinterbliebene des Patienten am 27. November in einem zivilrechtlichen Prozess gegen die Salzburger Landeskliniken (SALK) vertritt. Die Angehörigen fordern Schmerzensgeld. Gegenüber den Salzburger Nachrichten warf Rieder den Kliniken ein Organisationsverschulden vor.

Auch andere Spitäler offenbar ohne freie Kapazitäten

Laut dem Anwalt litt der 79-jährige Salzburger an einem ihm bekannten Aortenaneurysma. Nach einem plötzlichen starken Schmerz wählte er am 27. März dieses Jahres den Notruf. In der Notaufnahme sei bei ihm eine lebensbedrohliche Aortenruptur festgestellt worden, das Notfall-Team im Spital sei aber zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen Notfall beschäftigt gewesen. Es sei versucht worden, den Mann in andere Krankenhäuser in der Umgebung zu verlegen, was wegen Kapazitätsproblemen nicht gelang.

Noch in Salzburg soll der Mann einen Kreislaufstillstand erlitten haben, er konnte zunächst aber noch reanimiert werden. Erst gut vier Stunden nach seiner Aufnahme sei er mit dem Hubschrauber in ein Spital nach Linz überstellt worden. Dort verstarb er in der Schleuse auf dem Weg in den Operationssaal. „Mit seiner Diagnose wäre eigentlich binnen 30 Minuten ein herzchirurgischer Eingriff nötig gewesen“, betonte Rieder gegenüber der Zeitung.

Zweiter OP-Saal verfügbar, „aber es gab keine Leute“

Für den Vertreter der Angehörigen des Verstorbenen ist klar, dass ein zweites Notfall-Team bereitstehen hätte müssen, das einspringen kann, wenn zur gleichen Zeit zwei Notfälle vorliegen. Der Mann sei jedoch außerhalb der Kernarbeitszeit eingeliefert worden, ab der nur noch ein Notfall-Team zur Verfügung steht. „Es wäre zwar der zweite Notfall-OP-Saal verfügbar gewesen, aber es gab keine Leute“, so Rieder.

Die Salzburger Landeskliniken betonten in einer schriftlichen Stellungnahme am Dienstag, dass der Mann am Uniklinikum aufgenommen, sofort untersucht und diagnostiziert worden sei. „Es wurden alle medizinischen Schritte gesetzt, um den Patienten entsprechend zu behandeln. Eine Operation an der Universitätsklinik für Herzchirurgie war zu diesem Zeitpunkt aber nicht möglich, da das herzchirurgische Team bereits mit einer Notoperation beschäftigt war.“ Entsprechend der üblichen Vorgangsweise habe man darum andere Krankenhäuser um freistehende Kapazitäten zur Übernahme angefragt. Schließlich habe die Uniklinik Linz eine Übernahme zusagen können. Man bedauere zutiefst, dass der Patient nach der erfolgten Übernahme verstorben ist.

Grundsätzlich sei man am Uniklinikum Salzburg für Notfälle dieser Art sehr gut ausgestattet. Jährlich würden 20 bis 25 Personen mit einem Aneurysma bzw. einer Aorten-Dissektion behandelt, also notoperiert. Es gebe dabei eine definierte Vorgehensweise mit klaren Alarm-, Diagnostik- und OP-Pfaden. Ziel sei die Minimierung der Zeit von der Ankunft im Uniklinikum bis zur Versorgung durch ein Operationsteam. (APA)