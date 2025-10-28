Vom Vater gefunden: Achtjähriger Bub bei Unfall auf Bauernhof in Brixlegg verletzt

Brixlegg – Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr wurde bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Brixlegg ein achtjähriger Bub verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war zu dieser Zeit der Vater des Kindes damit beschäftigt, Futtermittel aus einem Futtermischwagen durch eine Luke in den Stall zu befördern. Als er seinen Sohn nicht mehr in der Nähe sah, begann er nach ihm zu suchen. Der Vater fand sein Kind schließlich im Stall unter der Futterluke liegend, verletzt vor.