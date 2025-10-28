Vom Vater gefunden: Achtjähriger Bub bei Unfall auf Bauernhof in Brixlegg verletzt
Brixlegg – Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr wurde bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Brixlegg ein achtjähriger Bub verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war zu dieser Zeit der Vater des Kindes damit beschäftigt, Futtermittel aus einem Futtermischwagen durch eine Luke in den Stall zu befördern. Als er seinen Sohn nicht mehr in der Nähe sah, begann er nach ihm zu suchen. Der Vater fand sein Kind schließlich im Stall unter der Futterluke liegend, verletzt vor.
Der Achtjährige wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen und dort medizinisch versorgt. Die genauen Umstände, wie sich der Bub die Verletzungen zugezogen hat, sind derzeit noch unklar. Ermittlungen, ob der Junge durch die Futterluke gestürzt ist oder im Stall von den Futtermitteln erfasst und dabei verletzt wurde, laufen. (TT.com)