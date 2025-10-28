📅 Unsere Event-Tipps
Hui-Bu, Hokuspokus, Süßes oder Saures? Das ist an Halloween los in Tirol
Viele TirolerInnen verwandeln sich in der Nacht vor Allerheiligen in gruselige Kreaturen: Vampire, Hexen und Geister machen sich auf den Weg, um in der Halloweennacht ausgelassen zu feiern.
© iStock/Urbanground
Von Österreichs größter Halloween-Party in den Gemäuern eines einstigen Schwimmbades bis hin zu Karaoke-Party, Spooky Pub-Quiz und Gruselfest für Kids – an Halloween wird es in Tirol ganz schön schaurig. Wir haben für euch die Adressen für den amerikanischen Gruseltag herausgesucht.