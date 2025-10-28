Baum verkeilte sich
Bei Forstarbeiten in Sillian schwer verletzt: 62-Jähriger in Klinik geflogen
Dienstagvormittag musste ein Forstarbeiter in Sillian schwer verletzt ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Ein 66-Jähriger und ein 62-Jähriger waren gegen 9.20 Uhr in einem Wald mit Holzarbeiten beschäftigt. Der ältere der beiden Männer zog einen Baum mit einem Traktor vom Platz der Fällung auf einen Weg.
Dabei verkeilte sich der Baum und schnellte gegen das Bein des 62-Jährigen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)