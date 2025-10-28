Bei Forstarbeiten in Sillian schwer verletzt: 62-Jähriger in Klinik geflogen

Dienstagvormittag musste ein Forstarbeiter in Sillian schwer verletzt ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Ein 66-Jähriger und ein 62-Jähriger waren gegen 9.20 Uhr in einem Wald mit Holzarbeiten beschäftigt. Der ältere der beiden Männer zog einen Baum mit einem Traktor vom Platz der Fällung auf einen Weg.