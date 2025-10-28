Match um Rundfunk-Spitze

ORF-Sportredaktion übt sich in Foulspiel: Ein Kampf mit harten Bandagen

Programmdirektorin Groiss-Horowitz (m.) soll an der Abberufung von Sport-Chef Aigelsreiter (l) arbeiten. Der Sportchef selbst will wiederum Frauen in der Berichterstattung sichtbarer machen. Dies stößt Rainer Pariasek (r.) sauer auf, der um seine Position fürchtet.
© ORF/Titzer, Zach-Kiesling, Leitner
Michael Sprenger

Die Programmdirektorin will einen neuen Sportchef. Die Altvorderern keine Veränderung. Der Sportchef setzt weiter auf weiblich und jung. Und er überlegt sich eine Kandidatur für das Amt des ORF-Generaldirektors.