Match um Rundfunk-Spitze
ORF-Sportredaktion übt sich in Foulspiel: Ein Kampf mit harten Bandagen
Programmdirektorin Groiss-Horowitz (m.) soll an der Abberufung von Sport-Chef Aigelsreiter (l) arbeiten. Der Sportchef selbst will wiederum Frauen in der Berichterstattung sichtbarer machen. Dies stößt Rainer Pariasek (r.) sauer auf, der um seine Position fürchtet.
© ORF/Titzer, Zach-Kiesling, Leitner
Die Programmdirektorin will einen neuen Sportchef. Die Altvorderern keine Veränderung. Der Sportchef setzt weiter auf weiblich und jung. Und er überlegt sich eine Kandidatur für das Amt des ORF-Generaldirektors.