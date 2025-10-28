Aufsichtsrat kippte Projekt
Nach Absage an Großhotel in Going: So fallen die ersten Reaktionen aus
Das Großhotel sei nötig, um den Goinger Astberglift zu retten, wurde stets argumentiert. Die Absage an das Projekt in der geplanten Form würde den Betrieb aktuell nicht gefährden, wurde versichert.
Nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass die Pläne für ein Hotel mit 288 Betten vom Tisch sind, zeigt sich die Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt ausgesprochen hatte, vorsichtig erfreut.