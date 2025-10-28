31-Jähriger bei Arbeiten in Schwendau von Baumstamm am Kopf getroffen

Am Horberg in Schwendau traf am Dienstagnachmittag ein Baumstamm einen 31-Jährigen am Kopf. Gegen 15.30 Uhr war ein 44-Jähriger gerade damit beschäftigt, mit einem Bagger Baumstämme umzulagern.

Weil die Sonne so tief stand, übersah er allerdings einen 31-jährigen Mann. Dieser wurde von einem Stamm am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen, konnte dieses allerdings noch am selben Tag verlassen. (TT.com)