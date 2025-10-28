Finnland im Finale abserviert: Österreich ist wieder Europameister

Österreich ist erneut Europameister im American Football. Die AFBÖ-Auswahl von Teamchef Max Sommer schlug am Dienstag in Krefeld im Finale Finnland deutlich mit 27:0 und verteidigte ihren 2023 erstmals eroberten Titel. Auch damals hatte man sich im Endspiel in St. Pölten gegen die Finnen (28:0) klar behauptet. In Deutschland waren die Österreicher am Sonntag durch den ersten Sieg gegen den Gastgeber (30:9) ins vierte EM-Finale der Verbandsgeschichte gekommen.

Keine Punkte für die Finnen

Auch das Endspiel gegen den fünfmaligen Europameister Finnland war eine klare Angelegenheit für die Mannschaft um Quarterback Alexander Reischl und Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer. Gleich der erste Drive brachte einen Touchdown, den Yannick Mayr besorgte. Wenig später folgte der zweite von Philipp Haun, durch zwei Fieldgoals stand es nach dem ersten Viertel 14:0. Unmittelbar nach Wiederbeginn unterlief den Österreichern eine Interception, die letztlich aber folgenlos blieb. Darauf folgte eine holprige Phase der rot-weiß-roten Offensive, aber auch die ersten Punkte der großteils harmlosen Finnen blieben aus.