Dorothee Elmiger gewinnt auch den Bayerischen Buchpreis

Nach dem Deutschen Buchpreis hat es für die Schweizerin Dorothee Elmiger und ihren Roman "Die Holländerinnen" am Dienstagabend auch den Bayerischen Buchpreis gegeben. Bestes Sachbuch wurde "Verzweiflungen" von Heike Geißler, ein Essay über Formen der Menschenfeindlichkeit. Auch Hape Kerkeling bekam eine Ehrung und erklärte in seiner Dankesrede, wovor Bücher schützen können.

Wie es Tradition ist, hatte die Jury zuvor live vor Publikum in München über die Vergabe der vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergebenen Preise diskutiert, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind. Insgesamt waren die Werke von sechs Frauen für den diesjährigen Buchpreis nominiert. Der Bayern 2-Publikumspreis ging an Tahsim Durgun für sein autobiografisch gefärbtes Werk "Mama, bitte lern Deutsch", das unter anderem auf TikTok viel Aufmerksamkeit erregte.

Ein Preisträger stand schon zuvor fest: Der Autor, Schauspieler und Komiker Hape Kerkeling erhielt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Ehrenpreis. Söder lobte den Sprachwitz, die Klarheit, die Ehrlichkeit und die Spannung in den Werken des 60-Jährigen.