Kommentar
Ausverkauf an Autokratien
Kommentarvon Serdar Sahin
Kritische Infrastruktur, Spitzentechnologie, Pharma und Sportclubs: Gegen den passenden Betrag gaben die Europäer alles her. Chinesen, Araber und Russen nahmen es bereitwillig an. Jetzt zahlen wir die Zeche dafür.
