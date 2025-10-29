Kommentar

Ausverkauf an Autokratien

Serdar Sahin

Serdar Sahin

Kritische Infrastruktur, Spitzentechnologie, Pharma und Sportclubs: Gegen den passenden Betrag gaben die Europäer alles her. Chinesen, Araber und Russen nahmen es bereitwillig an. Jetzt zahlen wir die Zeche dafür.