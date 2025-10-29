Zwischen Politik und Wirtschaft: Neuer Job bringt Kufsteiner Vizebürgermeister in Bedrängnis

Lässt sich das unter einen Hut bringen? Vizebürgermeister Stefan Graf (Grüne) wird den Job wechseln und in weiterer Folge Geschäftsführer eines Planungsbüros, dessen Alleingesellschafter die Firma Bodner ist. Kein politischer Beinbruch, wenn nicht Graf zugleich Obmann des Bauausschusses und Baubehörde wäre und Bodner in Kufstein nicht viel bauen würde.