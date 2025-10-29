Politischer Konflikt
Zwischen Politik und Wirtschaft: Neuer Job bringt Kufsteiner Vizebürgermeister in Bedrängnis
Vizebürgermeister Stefan Graf (rechts) wird wegen seines neuen Jobs kritisiert. Bürgermeister Martin Krumschnabel (vorne) will ihn im Bauauschuss halten.
© Wolfgang Otter
Lässt sich das unter einen Hut bringen? Vizebürgermeister Stefan Graf (Grüne) wird den Job wechseln und in weiterer Folge Geschäftsführer eines Planungsbüros, dessen Alleingesellschafter die Firma Bodner ist. Kein politischer Beinbruch, wenn nicht Graf zugleich Obmann des Bauausschusses und Baubehörde wäre und Bodner in Kufstein nicht viel bauen würde.