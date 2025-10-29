Politischer Konflikt

Zwischen Politik und Wirtschaft: Neuer Job bringt Kufsteiner Vizebürgermeister in Bedrängnis

Vizebürgermeister Stefan Graf (rechts) wird wegen seines neuen Jobs kritisiert. Bürgermeister Martin Krumschnabel (vorne) will ihn im Bauauschuss halten.
© Wolfgang Otter
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Lässt sich das unter einen Hut bringen? Vizebürgermeister Stefan Graf (Grüne) wird den Job wechseln und in weiterer Folge Geschäftsführer eines Planungsbüros, dessen Alleingesellschafter die Firma Bodner ist. Kein politischer Beinbruch, wenn nicht Graf zugleich Obmann des Bauausschusses und Baubehörde wäre und Bodner in Kufstein nicht viel bauen würde.

