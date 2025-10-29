Klein-Lkw prallte gegen Pkw
Lenker wich Tier aus: 40-Jähriger bei Frontalkollision im Zillertal verletzt
Uderns – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Klein-Lkw wurde am späten Dienstagabend im Zillertal ein Mann verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 23.45 Uhr im Bereich der Auffahrt zur B 169 in Uderns. Wie die Polizei berichtet, wich der 53-jährige Lenker eines Klein-Lkw eigenen Angaben zufolge einem kleineren Tier aus und prallte daraufhin frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.
Dessen Lenker (40) zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der 53-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Uderns, die Rettung, die Straßenmeisterei und die Polizei. (TT.com)