Lenker wich Tier aus: 40-Jähriger bei Frontalkollision im Zillertal verletzt

Uderns – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Klein-Lkw wurde am späten Dienstagabend im Zillertal ein Mann verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 23.45 Uhr im Bereich der Auffahrt zur B 169 in Uderns. Wie die Polizei berichtet, wich der 53-jährige Lenker eines Klein-Lkw eigenen Angaben zufolge einem kleineren Tier aus und prallte daraufhin frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.