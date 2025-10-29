Urteil gefällt
Nur Zweikampf oder absichtliche Körperverletzung? Zeugen sagten für angeklagten Kicker aus
Ein Pfingstturnier im Pitztal endete mit einem Bänderriss eines Spielers. Am Dienstag musste sich der Angeklagte vor dem Gericht verantworten.
Zwei Fußballer gerieten bei einem Pfingstturnier im Oberland aneinander, dabei zog sich einer einen Bänderriss zu. Weil die Anklage von einer schweren Körperverletzung ausging, wurde der Vorfall am Landesgericht verhandelt. Am Dienstag erging das Urteil.