Urteil gefällt

Nur Zweikampf oder absichtliche Körperverletzung? Zeugen sagten für angeklagten Kicker aus

Ein Pfingstturnier im Pitztal endete mit einem Bänderriss eines Spielers. Am Dienstag musste sich der Angeklagte vor dem Gericht verantworten.
Von Eva-Maria Hörtnagl

Zwei Fußballer gerieten bei einem Pfingstturnier im Oberland aneinander, dabei zog sich einer einen Bänderriss zu. Weil die Anklage von einer schweren Körperverletzung ausging, wurde der Vorfall am Landesgericht verhandelt. Am Dienstag erging das Urteil.

