„Pflegefehler umfassend aufgearbeitet“: Ex-Führungskräfte in Wattener Heim reagieren

Nach den personellen Umbrüchen im Pflegeheim „Haus am Kirchfeld“ in Wattens melden sich nun die ehemalige Pflegedienst- und Wirtschaftsleiterin zu Wort: Ein Pflegefehler sei sofort umfassend und transparent aufgearbeitet worden – und bei der Bettenbelegung habe man sich stets an den Vorgaben des Landes orientiert.