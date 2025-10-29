Nach personellem Umbruch
„Pflegefehler umfassend aufgearbeitet“: Ex-Führungskräfte in Wattener Heim reagieren
Was die Aufarbeitung eines Pflegefehlers im „Haus am Kirchfeld“ angeht, gibt es weitreichende Auffassungsunterschiede zwischen der Gemeinde und zwei ehemaligen Führungskräften.
© Michael Domanig
Nach den personellen Umbrüchen im Pflegeheim „Haus am Kirchfeld“ in Wattens melden sich nun die ehemalige Pflegedienst- und Wirtschaftsleiterin zu Wort: Ein Pflegefehler sei sofort umfassend und transparent aufgearbeitet worden – und bei der Bettenbelegung habe man sich stets an den Vorgaben des Landes orientiert.