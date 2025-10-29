Europäisches Kino kommt nach Nußdorf-Debant: „Die leisen und die großen Töne“

Einmal im Monat wird der Kultursaal zum Kino umfunktioniert, und es werden sehenswerte europäische Filme vorgeführt. Am 4. November steht ein französischer Film auf dem Programm.

Nußdorf-Debant – „Die leisen und die großen Töne“ handelt von Thibaut, einem an Leukämie erkrankten berühmten Dirigent. Als er erfährt, dass er adoptiert wurde und einen leiblichen Bruder hat, einen Hilfsarbeiter, der Posaune in der Blaskapelle einer nordfranzösischen Arbeiterstadt spielt und als Knochenmarkspender infrage kommt, tut sich Hoffnung auf.

© Neue Visionen Filmverleih

Die beiden Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Nur eine Sache eint sie: ihre Liebe zur Musik. Thibaut ist beeindruckt vom Talent seines Bruders. Er will ihm die große Chance geben, sein Talent zu entfalten. Mit dem kleinen Orchester nehmen sie an einem nationalen Wettbewerb teil.

Der Film stammt aus dem Jahr 2024 und dauert 103 Minuten. Deutsche Fassung.

Termin: Dienstag, 4. November, 19.30 Uhr

Ort: Kultursaal Nußdorf-Debant