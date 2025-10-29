Banken werben um Nachwuchs

Smarter Start ins Geld-Leben: Was Kinderkonten Tirols kleinen Sparern bieten

In den RLB-Filialen können sich kleinen Sparerinnen wie Emilia am Weltspartag ihren Namen in eine Holzbox eingravieren lassen. Sie besteht aus Zirbenholz aus Tirol und wurde von der Firma Allaweil gefertigt.
© Simon Fischer
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Mit Sumsi, Sparefroh und Co. bekommen Kinder heute mehr als eine simple Sparbuch-Alternative zum Sparschwein. Apps, Bankkarten, der erste Einstieg ins Online-Banking und Lern-Tools zeigen dem Nachwuchs schon früh, wie die digitale Banking-Welt funktioniert.

