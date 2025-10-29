Tiroler Cheftrainer Horngacher verkündete überraschend Abschied vom DSV

Nürnberg – Der Tiroler Stefan Horngacher wird nach der Olympia-Saison seine Tätigkeit als deutscher Skisprung-Bundestrainer zurücklegen. Das kündigte der 56-Jährige am Mittwoch im Rahmen der Einkleidung des deutschen Skiverbands (DSV) in Nürnberg an.

Horngacher hat diese Funktion seit April 2019 inne. „Für mich schließt sich der Kreis, das ist eine runde Sache für mich“, meinte der Coach. Er hatte im Olympia-Ort Predazzo 1991 mit Team-Gold seinen ersten großen Erfolg als Aktiver gehabt.

DSV sucht langfristige Lösung