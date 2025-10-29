Caritas Tirol: Projekte, die helfen und Hoffnung schenken

Als zu Beginn des Jahres die aktuelle Armutsstatistik veröffentlicht wurde, zeigte sich ein erschütterndes Bild: In Tirol sind rund 111.000 Menschen von Armut bedroht. Armut hat viele Gesichter – besonders betroffen sind nach wie vor Mindestpensionist:innen und Alleinerzieher:innen. Die Caritas Tirol setzt sich unermüdlich dafür ein, Menschen in Not zu unterstützen – sowohl im Inland als auch über die Landesgrenzen hinaus.

Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb betont: „Unsere Hilfe ist vielfältig. Sie beginnt in Tirol bei Kindern und Jugendlichen, die in unseren Wohngemeinschaften liebevoll betreut werden, reicht über Familienhilfe und Sozial­beratung bis hin zum Bahnhofssozialdienst. Auch in unseren Partnerländern in Burkina Faso und Mali und in Osteuropa konnten wir im Jahr 2025 viel bewirken. Es ist uns gelungen, immer wieder Hoffnung zu schenken.“

Schulstart ohne Sorgen

Der Schulbeginn im September stellt viele Familien vor große finanzielle Herausforderungen: Schulmaterialien, Öffi-Tickets und Kleidung summieren sich schnell zu Beträgen, die kaum zu stemmen sind. Mit der Aktion SchulstartKlar – bei der Gutscheine für Schulsachen verteilt wurden – und der Ausgabe von recycelten Schultaschen konnte auch heuer zahlreichen Familien...