Digitale Workshops für Ehrenamtliche und Senioren in Jenbach und Pfunds

Zwei kostenlose Workshopreihen helfen Ehrenamtlichen und Senioren, ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern. In Jenbach lernen Vereinsmitglieder und freiwillig Engagierte die Grundlagen der Content Creation, während in Pfunds Senioren den Umgang mit dem Smartphone trainieren können.

Die Digitalisierung schreitet voran und stellt besonders Ehrenamtliche und ältere Menschen vor neue Herausforderungen. Mit zwei speziellen Kursangeboten im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive "Digital Überall PLUS" sollen diese Zielgruppen nun gezielt unterstützt werden.

Content Creation für Ehrenamtliche

In Jenbach startet am 7. November eine dreiteilige Workshopreihe unter dem Titel "Content Creation leicht gemacht". Der Kurs richtet sich an Personen, die sich in Vereinen, Initiativen oder gemeinnützigen Projekten engagieren und ihre Aktivitäten digital sichtbarer machen möchten.

Die Teilnehmenden erfahren, warum Social Media im Ehrenamt wertvoll ist und wie sie ohne Vorkenntnisse Inhalte planen und gestalten können. Zudem werden Tools wie Canva oder ChatGPT vorgestellt, die die Content-Erstellung erleichtern. Heidemaria Abfalterer leitet den Workshop, der maximal zwölf Teilnehmende aufnimmt.

Smartphone-Training für Senioren

Parallel dazu beginnt am 3. November in Pfunds die Workshopreihe "Smart & Fit am Handy". An drei aufeinanderfolgenden Montagen lernen ältere Menschen, wie sie ihr Smartphone im Alltag besser nutzen können. Zwei Trainer*innen vermitteln grundlegende Kenntnisse und nehmen sich dabei bewusst Zeit für individuelle Fragen. Der Kurs wird von Mag. Sabine Schenk geleitet und ist auf 15 Teilnehmende begrenzt.

Beide Angebote werden durch das Bundeskanzleramt finanziert und durch die Geschäftsstelle für Digitale Kompetenzen im OeAD abgewickelt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung jedoch erforderlich.