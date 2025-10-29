Halloween-Spuk auf Schloss Tratzberg: Wenn Gespenst Tratzi zum Leben erwacht

Am 31. Oktober öffnet Schloss Tratzberg seine Pforten für ein besonderes Halloween-Erlebnis. Zwischen flackernden Kerzen und alten Gemäuern erwarten Gespenst Tratzi und ein Schauspieler mutige Besucher zu einer einstündigen Spuk- und Märchenstunde.

Die historischen Mauern von Schloss Tratzberg werden am Halloween-Abend zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Spektakels. Während das Schloss normalerweise nach der Sommersaison seine Pforten schließt, können Besucher am 31. Oktober eine besondere Atmosphäre erleben, wenn Schlossgespenst Tratzi durch die Gänge streift.

Die Anreise zum Schloss gestaltet sich bereits als Teil des Erlebnisses: Ein Bummelzug holt die Besucher beim Schlosswirt ab und bringt sie durch den Märchenwald hinauf zum Schloss. Dort angekommen, tauchen Familien in eine einstündige Spuk- und Märchenstunde ein, bei der ein Schauspieler gemeinsam mit Gespenst Tratzi alte Geschichten zum Leben erweckt.

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren

Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren und verspricht ein Erlebnis voller Fantasie und Spannung. Wer möchte, kann bereits am Nachmittag an einer der regulären Märchenführungen durch das Schloss teilnehmen. Für Erwachsene, die nicht am Halloween-Spuk teilnehmen möchten, wird eine letzte reguläre Schlossführung um 16:00 Uhr angeboten.

Schlossgespenst Tratzi freut sich kostümierte Besucher. © Schloss Tratzberg

Die Halloween-Veranstaltung findet in drei Zeitfenstern statt: um 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr. Jeder Slot dauert etwa eine Stunde. Die Veranstalter empfehlen, sich 20 Minuten vor dem gebuchten Zeitfenster an der Zugstation neben dem Schlosswirt einzufinden. Nach der Veranstaltung bringt der Bummelzug die Besucher wieder zurück zur Ausgangsstation.

Für das Event werden Kombitickets für Kinder und Erwachsene angeboten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Tickets limitiert sind und eine rechtzeitige Buchung empfehlenswert ist. Kostümierte Besucher sind besonders willkommen – Gespenst Tratzi freut sich schon darauf, die Halloween-Kostüme zu bewundern.