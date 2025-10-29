Trio Rotwelsch bringt vergessene Operettenklänge in den Jenbacher Jazz-Keller

Am 7. November 2025 nimmt das Trio Rotwelsch Jazzfreunde im freiraum-Jenbach mit auf eine musikalische Zeitreise. Die drei Musiker interpretieren vergessene Operettenmelodien neu und schaffen dabei ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen historischen Kompositionen und zeitgenössischer Improvisation.

Das Ensemble um Pianist Philipp Maria Rosenberg, Bassist Florian Kolb und Schlagzeuger Lucas Johnson hat sich einer besonderen Mission verschrieben: Sie holen die Musik von Joseph Beer und anderen weitgehend in Vergessenheit geratenen Operettenkomponisten in die Gegenwart. Dabei behandeln sie diese Werke als eine Art "Great European Songbook" und nutzen sie als Grundlage für ihre eigenen musikalischen Interpretationen.

Was den Auftritt des Trios besonders macht, ist der kreative Umgang mit dem historischen Material. Über den klassischen Klangfeldern entfaltet sich ein breiter Raum für Improvisation. Mal lösen sich die Musiker völlig von thematischen Vorgaben, mal greifen sie Melodiefragmente auf und entwickeln sie weiter. Dabei scheuen sie nicht davor zurück, die Grenzen der Tonalität zu überschreiten und subtil ins Geräuschhafte vorzudringen.

Musikalische Vielschichtigkeit

Diese Herangehensweise schafft eine musikalische Vielschichtigkeit, die das Publikum auf unterschiedlichen Ebenen anspricht. Das Trio folgt dabei einem Ansatz, der auch dem Schaffen des Komponisten Joseph Beer zugeschrieben wird: Musik zu bieten, die das Publikum hören und lieben kann, die nicht primitiv ist, sondern wahr.

Der Auftritt im Rahmen der Reihe "jazz + so" verspricht einen Abend voller überraschender Klangmomente und musikalischer Entdeckungen. Für Liebhaber*innen von Jazz und klassischer Musik gleichermaßen bietet das Konzert die Gelegenheit, vergessene musikalische Schätze in neuem Gewand zu erleben.