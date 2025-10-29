Hunderttausende Euro an Betrüger überwiesen: Telfer fiel auf Love-Scam herein

Ein 44-Jähriger aus Telfs ist auf einen Love-Scam im Internet hereingefallen – und hat dabei Hunderttausende Euro an einen unbekannten Täter überwiesen. Der Täter, welcher sich online als Frau ausgab, hatte ihm im Zeitraum von Anfang September bis Ende Oktober eine Liebschaft vorgetäuscht.

Die vermeintliche Frau bat den 44-Jährigen mehrmals um Geld, um sich ein Erbe auszahlen zu lassen. Der Mann überwies in mehreren Beträgen insgesamt mehrere Hunderttausend Euro auf mehrere ausländische Konten. Nach dem Hinweis eines Bankberaters fiel der Betrug auf und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. (TT.com)