21-Jährige in Innsbruck von Lkw angefahren: Polizei sucht Radfahrerin als Zeugin

Nach einem Unfall am Mittwoch in Innsbruck, sucht die Polizei nun nach einer Zeugin. Gegen 7.55 Uhr war eine 21-Jährige am Burggraben in Richtung Franziskaner Bogen unterwegs. Ihr kam eine Radfahrerin entgegen, die wild gestikulierend auf sie zufuhr und „Achtung“ rief.

Als sich die 21-Jährige umdrehte, wurde sie von einem rückwärts fahrenden Lkw angefahren und zu Boden gestoßen. Sie kam mittig unter dem Lkw liegen und kroch unter dem Fahrzeug hervor, welches ruckartig stehenblieb.

Die junge Frau gab an, unverletzt zu sein, weshalb keine Rettung verständigt wurde. Die Daten tauschten die 21-Jährige und der 60-jährige Lkw-Fahrer allerdings aus. Am späteren Vormittag verspürte die Frau plötzlich Schmerzen und begab sich ins Krankenhaus Innsbruck.