Neue Studie vorgestellt

„Wolfsreie Zone Tirol“ kein Thema mehr: Nun soll die Wissenschaft zu Wort kommen

© Julian Stratenschulte
Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Bei der Präsentation einer Studie über mögliche Lebensräume und Konfliktpotenzial für den Wolf in Österreich war eine „wolfsfreie Zone Tirol“ kein Thema mehr.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561