Mit Motorrad in Kramsach im Wald gestürzt: 25-Jähriger in Innsbrucker Klinik gebracht

Mittwochnachmittag stürzte ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad in Kramsach im Wald und musste von der Bergrettung geborgen werden. Der junge Mann war gemeinsam mit einem 26-Jährigen gegen 14.45 Uhr auf einem Holzbringungsweg im Bereich Kramsach-Wittberg talwärts unterwegs.

Der 25-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sein Begleiter informierte die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den Verletzten. Dieser wurde von der Bergrettung geborgen und in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)