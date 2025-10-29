UNO verurteilt RSF-Angriff auf Al-Fashir im Sudan

Der UNO-Sicherheitsrat hat den Angriff der Rapid Support Forces (RSF) auf die Stadt Al-Fashir im sudanesischen Bürgerkrieg verurteilt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung äußerte das Gremium Besorgnis über das erhöhte Risiko von Gräueltaten in großem Umfang, einschließlich ethnisch motivierter. Der Schritt folgt Berichten über einen Angriff auf das letzte noch betriebene Krankenhaus der Stadt, bei dem Hunderte Menschen getötet worden sein sollen.

Die RSF hat diese Angaben als Desinformation zurückgewiesen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind unklar, und die Quellenlage ist schwierig, da die Kommunikation in der Stadt unterbrochen ist.

Der Gouverneur des Bundesstaates Darfur, Minni Minawi, hatte am Mittwoch auf der Plattform X von 460 Toten bei dem Angriff auf das Saudi-Krankenhaus in Al-Fashir berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte ebenfalls mit, sie habe den Angriff anhand von Augenzeugenberichten, Regierungsangaben sowie Fotos und Videos verifiziert. Die Entführung von vier Ärzten, einer Krankenschwester und einem Apotheker aus dem Krankenhaus sei bestätigt. Ein von Minawi verbreitetes Video, das den Angriff zeigen sollte, wurde von der Nachrichtenagentur Reuters jedoch einem anderen Ort zugeordnet. Die RSF erklärte ihrerseits, alle Krankenhäuser in Al-Fashir seien verlassen gewesen.

In den USA hatten die Berichte für scharfe Reaktionen gesorgt. Der republikanische Senator Jim Risch sprach von "Horror" in Darfur. Die Gräueltaten seien von langer Hand geplant gewesen. Risch forderte die Regierung von Präsident Donald Trump auf, die RSF offiziell als ausländische Terrororganisation einzustufen. Die ranghöchste Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats, Jeanne Shaheen, signalisierte Unterstützung für einen solchen Schritt. Shaheen kritisierte zudem die Vereinigten Arabischen Emirate, denen die sudanesische Armee vorwirft, die RSF militärisch zu unterstützen. Die Emirate weisen dies zurück.