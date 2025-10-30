Trump und Xi zeigen sich in Handelsstreits versöhnlich

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei dem laufenden Treffen mit US-Präsident Donald Trump im südkoreanischen Busan erklärt, die Unterhändler beider Seiten hätten einen "grundlegenden Konsens" erzielt. Dies sagte Xi laut einem Dolmetscher am Donnerstag zu Beginn des Treffens. Es sei normal, dass beide Seiten nicht immer einer Meinung seien und es zu Reibungen komme. China und die USA sollten jedoch Partner und Freunde sein, fügte er hinzu.

Die Entwicklung Chinas stehe nicht im Widerspruch zu Trumps Vision, "Amerika wieder groß zu machen", sagte Xi demnach weiter. Zudem würdigte er Trumps "großen Beitrag" zum jüngsten Waffenstillstand in Gaza. China habe sich ebenfalls für Friedensgespräche in anderen Krisenherden eingesetzt. Xi erklärte, er sei bereit, weiterhin mit Trump zusammenzuarbeiten, um eine solide Grundlage für die bilateralen Beziehungen zu schaffen.

Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine "fantastische Beziehung" für eine "lange Zeit" haben werde. Er lobte Xi als einen großartigen Führer eines großartigen Landes. Xi hatte deutlich mehr Redeanteil als Trump.

Zur Debatte dürften bei dem Treffen Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen stehen, darunter etwa der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.