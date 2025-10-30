Jugendlicher in Innsbruck von vier Männern ausgeraubt: Ein Verdächtiger gefasst

Der verhaftete Verdächtige ist nicht geständig. In seiner Wohnung wurde der geraubte E-Scooter gefunden.

Innsbruck – Auf offener Straße wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Mittwochabend in Innsbruck ausgeraubt. Ein Verdächtiger konnte kurz darauf festgenommen werden.

Der Bursche war um kurz vor 21 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig in der Dreiheiligenstraße unterwegs, als er von vier Männern angehalten wurde. Es entwickelte sich ein Streit, einer der Täter schlug dem 15-jährigen Kroaten mit der Faust ins Gesicht, berichtet die Polizei.

Daraufhin nahm einer der Täter den E-Scooter des Jugendlichen, raubte 20 Euro aus seiner Tasche und flüchtete in Richtung Rapoldipark.

Drei Verdächtige noch flüchtig

„Im Zuge der Fahndung nach den Tätern konnte aufgrund von Hinweisen ein Verdächtiger ausgemittelt werden“, heißt es von der Polizei. Der 19-jährige Somalier wurde in seiner Wohnung angetroffen, den geraubten E-Scooter hatte er noch bei sich.