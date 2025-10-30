Spektakulärer Louvre-Einbruch: Offenbar fünf weitere Verdächtige festgenommen

Inzwischen wurden somit insgesamt sieben Personen festgenommen, zwei davon sind teilweise geständig. Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur.

Paris – Fünf neue Verdächtige sind nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre festgenommen worden. Das berichtete der französische Radiosender RTL am Donnerstag. Die Behörden reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Zwei weitere Männer, die am vergangenen Wochenende festgenommen wurden, haben ihre Beteiligung an dem Diebstahl, der am 19. Oktober stattfand, „teilweise zugegeben“, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch mit.

Keine Spur vom Diebesgut

Der dreiste Einbruch der Täter hatte international Schlagzeilen gemacht. Die Maskierten hatten einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw neben dem Museum geparkt. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

Die Diebe flohen auf den Motorrollern mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826–1920) gehörte ebenfalls zur Beute, wurde allerdings später in der Nähe des Louvre beschädigt gefunden – offenbar hatten die Täter sie bei der Flucht verloren. Von der restlichen Beute fehlte Mittwochabend weiterhin jede Spur. (APA, Reuters)