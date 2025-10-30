Land Tirol bringt Förderberatung direkt zu den Bürgern im Bezirk Imst

Die erfolgreiche FörderTour des Landes Tirol macht am 5. November Halt im Bezirk Imst. An der Bezirkshauptmannschaft Imst sowie im Gemeindeamt Sölden können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos und ohne Terminvereinbarung über sämtliche Fördermöglichkeiten des Landes informieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt diesmal auf digitalen Diensten.

Imst, Sölden – Nach knapp 1900 beratenen Tirolerinnen und Tirolern in den vergangenen Durchgängen setzt das Land Tirol seine mobile Beratungsoffensive fort. Die FörderTour bietet eine wohnortnahe Möglichkeit, sich über verschiedenste Unterstützungsangebote zu informieren – von Pflege über Wohnbauförderung bis hin zu Bildungsthemen.

„Wir bringen die Förderungen direkt zu den Menschen“, erklärt das Konzept der Tour. Besonders praktisch: Bei Bedarf können Interessierte direkt vor Ort ihre Anträge stellen und erhalten dabei fachkundige Unterstützung durch die Expertinnen und Experten des Landes.

Die Herbsttour 2025 legt einen besonderen Fokus auf das Thema Digitalisierung. Die Fachleute helfen bei der Einrichtung der ID Austria, die als digitaler Schlüssel für zahlreiche Bürgerdienste dient. Eine weitere Neuerung: Bei speziellen Fragen können zusätzliche Experten per Videoschaltung hinzugezogen werden, um eine noch umfassendere Beratung zu gewährleisten.

Das Beratungsangebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen – ohne Voranmeldung und völlig kostenfrei. Die Expertinnen und Experten stehen am 5. November vormittags in Imst und nachmittags in Sölden zur Verfügung.

Infos zur FörderTour in Imst Datum: 5. November 2025

5. November 2025 Orte: BH Imst (9 bis 11:30 Uhr) und Gemeindeamt Sölden (14 bis 16 Uhr)

BH Imst (9 bis 11:30 Uhr) und Gemeindeamt Sölden (14 bis 16 Uhr) Kosten: Kostenlos

Kostenlos Anmeldung: Nicht erforderlich

Nicht erforderlich Weitere Infos: www.tirol.gv.at/foerdertour

Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat dennoch Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Das Tiroler Hilfswerk bietet ganzjährig Unterstützung – sowohl persönlich in Innsbruck als auch online per Telefon oder Videoberatung. Termine können über die Online-Terminvereinbarung des Landes gebucht werden. Alternativ stehen auch die Standortgemeinden und Bezirkshauptmannschaften für Fragen zu Förderungen zur Verfügung.