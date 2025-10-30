Viele aufgelassene Gräber

Gärtnereien betreuen letzte Ruhestätten: Stirbt die Grabpflege aus?

Karl Schröter (86) transportiert die Erika-Pflanzen für das Grab seiner Frau mit einem Handwagen durch den Ostfriedhof, den größten Innsbrucker Friedhof.
Michaela Spirk-Paulmichl

Gedenken an verstorbene Angehörige zwischen Traditionen, Werten und gesellschaftlichen Änderungen: Hunderte Gräber auf Innsbrucks Friedhöfen werden vor Allerheiligen von Gärtnereien gestaltet. Viele entscheiden sich für eine anonyme Bestattung.

