Viele aufgelassene Gräber
Gärtnereien betreuen letzte Ruhestätten: Stirbt die Grabpflege aus?
Karl Schröter (86) transportiert die Erika-Pflanzen für das Grab seiner Frau mit einem Handwagen durch den Ostfriedhof, den größten Innsbrucker Friedhof.
Gedenken an verstorbene Angehörige zwischen Traditionen, Werten und gesellschaftlichen Änderungen: Hunderte Gräber auf Innsbrucks Friedhöfen werden vor Allerheiligen von Gärtnereien gestaltet. Viele entscheiden sich für eine anonyme Bestattung.