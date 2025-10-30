🗓️ Unsere Event-Tipps
Rainhard Fendrich, Halloween-Partys und Premiere im Jugendtheater: Das ist los in Tirol
Hits, Halloween und Haarpracht als Musical: Rainhard Fendrich bringt am Freitag die Olympiaworld zum Beben, Halloween sorgt für wohlige Schauer und im Landesjugendtheater wird es mit Rapunzel märchenhaft.
© APA/EXPA/Steiner, Haselsberger, Landesjugendtheater
Happy Halloween: Der ursprünglich keltische Brauch ist längst auch in Tirol angekommen. Das zeigen auch die zahlreichen Veranstaltungen für Groß und Klein am Freitag. Doch auch abseits davon bietet das Wochenende ein buntes Programm – von Musiklegenden über Theater für die Jüngeren bis zum Spieletag im Außerfern. Unsere Event-Tipps im kompakten Überblick.