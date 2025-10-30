Haiming erinnert: Ausstellung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes

Vom 11. bis 13. November zeigt die Ortschronik Haiming eine umfassende Ausstellung unter dem Titel „Verloren – Verdrängt – Vergessen“ im Oberlandsaal. Die Schau beleuchtet die lokalen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes.

Haiming – Die Ausstellung widmet sich den vielfältigen und oft vergessenen Aspekten der Kriegs- und Nachkriegszeit in Haiming. BesucherInnen können sich über Bombenopfer, Gefallene, Vermisste und die Opfer der NS-Krankenmorde informieren. Anhand von Biografien, Dokumenten, Filmen und historischen Fotografien wird die lokale Geschichte aufgearbeitet.

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch regionalen Themen wie dem Kraftwerksbau während der Kriegszeit, dem Schicksal von Kriegsgefangenen und der Verfolgung von Bevölkerungsgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem wenig bekannten „Windkanal“, einer Versuchsanlage aus der NS-Zeit.

Die Eröffnung findet am Dienstag, dem 11. November, um 19 Uhr mit einem einführenden Vortrag statt. An den beiden Folgetagen ist die Ausstellung jeweils von 18 bis 20 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Titel: „Verloren – Verdrängt – Vergessen – 80 Jahre Kriegsende in Haiming“

„Verloren – Verdrängt – Vergessen – 80 Jahre Kriegsende in Haiming“ Datum: 11. bis 13. November

11. bis 13. November Ort: Oberlandsaal, Haiming

Oberlandsaal, Haiming Eröffnung mit Vortrag: Dienstag, 11. November, 19 Uhr

Dienstag, 11. November, 19 Uhr Öffnungszeiten: 12. und 13. November jeweils von 18 bis 20 Uhr

12. und 13. November jeweils von 18 bis 20 Uhr Eintritt: Freiwillige Spenden

Freiwillige Spenden Veranstalter: Ortschronik Haiming mit Unterstützung des Kulturraumes Haiming-Ötztal

Einen besonderen Beitrag zur Ausstellung leistet die Mittelschule Haiming mit einer eigenen Projektarbeit, die zeigt, wie junge Menschen sich heute mit der lokalen Kriegsgeschichte auseinandersetzen.