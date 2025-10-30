- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Gespräch „nicht genehmigt“
ORF setzt Sportchef Aigelsreiter nach Interview mit der Tiroler Tageszeitung ab
ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter wird abgesetzt.
© APA/EVA MANHART
Der ORF wirft Aigelsreiter nach einem Interview mit der TT „unternehmensschädigendes Verhalten“ vor.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten