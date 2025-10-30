„Heizhaus Crew“ triumphiert bei Wörgler Stocksport-Stadtmeisterschaft

Bei der 16. Auflage der traditionellen Vereins- und Betriebsmeisterschaft für Hobby-Stockschützen in Wörgl setzte sich die „Heizhaus Crew“ im Finale gegen „Gasthaus Grattenbrücke“ durch. 45 Mannschaften kämpften im Oktober um den begehrten Titel.

Wörgl – Die Stocksportanlage des ESV Wörgl war vom 1. bis 18. Oktober Schauplatz spannender Wettkämpfe. An mehreren Spieltagen traten die Teams gegeneinander an, um sich für das große Finale zu qualifizieren. Am Finaltag trafen die acht Gruppensieger aufeinander.

Nach mehr als fünf Stunden intensiver Wettkämpfe konnte sich die „Heizhaus Crew“ im entscheidenden Spiel gegen „Gasthaus Grattenbrücke“ mit 13:11 Punkten durchsetzen. Die Siegermannschaft bestand aus Andreas Parolini, Peter Hausberger, Markus Steinbacher und Eugen Niederbacher.

Turnierserie wird 2026 fortgesetzt

Der Veranstalter ESV Wörgl betonte, dass neben den sportlichen Erfolgen auch der gesellschaftliche Aspekt und die Freude am Stocksport im Mittelpunkt standen. Der Verein bedankte sich bei allen Teilnehmern und kündigte bereits die Fortsetzung der Turnierserie für 2026 an.