Kommentar

Nulldefizit als Dosenöffner

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Dass Tirol bereits im kommenden Jahr ausgeglichen budgetieren wird, ist nicht nur ein österreichweites Signal, sondern eröffnet der ÖVP politische Möglichkeiten. Bis hin zu vorgezogenen Neuwahlen, wenn die SPÖ weiterhin schwächelt.