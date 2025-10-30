- Überblick
Kommentar
Nulldefizit als Dosenöffner
Kommentarvon Peter Nindler
Dass Tirol bereits im kommenden Jahr ausgeglichen budgetieren wird, ist nicht nur ein österreichweites Signal, sondern eröffnet der ÖVP politische Möglichkeiten. Bis hin zu vorgezogenen Neuwahlen, wenn die SPÖ weiterhin schwächelt.
