Martina Filzer-Kurz ist neue Vorsitzende bei "Frau in der Wirtschaft" Schwaz

Die 47-jährige Unternehmerin und promovierte Bildungswissenschafterin vertritt künftig rund 1635 Unternehmerinnen im Bezirk. Als Geschäftsführerin eines Familienbetriebs in vierter Generation will sie besonders die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.

Martina Filzer-Kurz steht ab sofort an der Spitze der Interessenvertretung "Frau in der Wirtschaft" (FiW) im Bezirk Schwaz. Die dreifache Mutter führt den Familienbetrieb Schaller in Schwaz, eine Tankstelle mit Autowaschplätzen, die seit 1900 besteht und sich mittlerweile in vierter Generation befindet.

Die neue Bezirksvorsitzende bringt neben ihrer unternehmerischen Erfahrung auch fundiertes Fachwissen als ausgebildete Elementarpädagogin, Legasthenie-Therapeutin und promovierte Bildungswissenschafterin mit. "Mir ist es ein Anliegen, Frauen in allen Lebensphasen zu ermutigen, ihre unternehmerischen Ideen zu verwirklichen - und dabei auch Familie und Beruf selbstbewusst zu vereinen", betont Filzer-Kurz.

Frauen in ihrer Selbstständigkeit stärken

Unter ihrer Führung will die FiW Schwaz mehrere Schwerpunkte setzen: verstärkte Vernetzung der Unternehmerinnen, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gezielte Weiterbildungsangebote sowie die Darstellung vielfältiger weiblicher Lebenswege im Unternehmertum. "Wir möchten zeigen, dass Selbstständigkeit viele Gesichter haben kann - und Rahmenbedingungen schaffen, die Frauen in ihrer Selbstständigkeit stärken", erklärt die neue Vorsitzende.