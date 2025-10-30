Nach zwei Testphasen: Dosiersystem in Sillian geht in den Regelbetrieb über

Nach erfolgreichem Probebetrieb wird die Verkehrsampel im Ortszentrum von Sillian nun dauerhaft eingesetzt. Das System soll den Verkehrsfluss verbessern und mehr Sicherheit für Fußgänger*innen bringen.

Sillian – Der Gemeinderat von Sillian hat beschlossen, das Dosiersystem auf der B 100 Drautalstraße in den Regelbetrieb zu übernehmen. Die Ampelanlage war zuvor im Winter 2024/25 und im Sommer 2025 ausgiebig getestet worden. Der Hintergrund: Sillian hat eine sehr schmale Ortsdurchfahrt mit Engstellen. Dort können Lkw nicht aneinander vorbeifahren und müssen warten. Das führt zu ständigem Stau im Sillianer Zentrum.

„Das System funktioniert. Das Dosiersystem bringt einen Mehrwert für das Zentrum von Sillian", erklärt Bürgermeister Franz Schneider. Die Ampel wird in der Wintersaison von Mitte Dezember bis Anfang März jeweils samstags und im Sommer von Anfang Juli bis Anfang September täglich von 8 bis 18 Uhr aktiviert.

Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz, fasst die Ergebnisse des Probebetriebs zusammen: „Die Auswertungen haben gezeigt, dass es gerade an den verkehrsintensiven Wochenenden im Winter sowohl mit als auch ohne Ampel zu Staus am Ortsrand kommt. Was das System aber verbessert, ist der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit im Zentrum selbst."

Durch die gezielte Verkehrsdosierung können Anwohner*innen leichter aus Gemeindestraßen ein- und ausfahren. Auch Fußgänger*innen profitieren von der besseren Möglichkeit, die Straße zu überqueren.

Bekenntnis zur Südumfahrung