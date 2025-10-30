Missbrauch in SOS-Kinderdörfern
Auch bei Kutin und Moser wird Aberkennung der Landesorden geprüft
Was hat Helmut Kutin von den Missbrauchsfällen in Nepal gewusst? Wurden sie von ihm vertuscht? Das Land prüft jetzt die Aberkennung des Ehrenrings.
© Thomas Böhm
SOS-Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner, sein Nachfolger und langjährige Präsident Helmut Kutin sowie der inzwischen dienst freigestellte Geschäftsführer Christian Moser wurden mit höchsten Auszeichnungen des Landes bedacht. Jetzt erfolgt eine Anerkennungsprüfung.