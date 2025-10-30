Ohne Frösteln durch den Winter

Das hilft immer beim Warmbleiben

Wenn es kalt ist, verwendet der Körper viel Energie dafür, die wichtigen Organe im Rumpf warm zu halten. Um Wärme zu sparen, wird weniger Blut in Hände und Füße geleitet. Es gilt also: Friert der Oberkörper, frieren Hände und Füße noch mehr. Deshalb sollte man bei Kälte nie auf Winterjacke, Schal und Mütze verzichten und besser eine Schicht zu viel als zu wenig anziehen.

Längeres Sitzen und Stehen lassen den Körper schnell auskühlen. Bei starker Kälte lohnt es sich also, in Bewegung zu bleiben. Es muss nicht gleich Sport sein, ein paar Schritte zu schlendern, reicht oft auch.

Heiße, alkoholfreie Getränke wie Punsch oder Kakao wärmen nicht nur die Finger an der Tasse, sondern auch von innen. Von Alkohol sollte man allerdings lieber die Finger lassen, wenn man friert, denn er erweitert die Gefäße. Dadurch entweicht mehr Wärme und es wird einem schneller kalt.